Alta do dólar afeta o Brasil? Saiba quais setores sofrem impactos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/08/2024 - 13h15 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O preço do dólar chegou a R$ 5,82 no início desta semana. Essa é a maior cotação registrada nos últimos 2 anos e meio. O valor atual é quase R$ 1 acima da cotação do mesmo período do ano passado. A alta tem gerado preocupação entre consumidores que notam o impacto nos preços de produtos. Além disso, a alta do dólar também afeta o preço da gasolina. Isso resulta em custos mais altos para transporte de produtos ao consumidor final. A sugestão é que as pessoas pesquisem preços e considerem substituições para produtos mais caros nas compras diárias.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.