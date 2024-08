Alta do azeite impacta consumidores e estabelecimentos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 13h14 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h26 ) ‌



O preço do azeite de oliva aumentou 50% nos últimos 12 meses. Uma garrafa de 500ml custa cerca de R$ 50 e a de 250ml está em torno de R$ 30. O principal motivo para esse aumento é o excesso de calor na Europa, afetando o crescimento das azeitonas. Estabelecimentos como padarias em São Paulo estão adaptando suas práticas para não repassar totalmente os custos aos clientes. Os consumidores também estão mudando seus hábitos. Outra alternativa encontrada foi substituir o azeite extra virgem pelo óleo composto, que contém uma mistura com menor porcentagem de azeite. Embora essa opção não ofereça os mesmos benefícios nutricionais do azeite puro, pode ser considerada devido ao custo elevado.

