Alpinista brasileiro é sepultado após acidente fatal no Paquistão

Foi sepultado em Campinas (SP) o corpo do alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, que faleceu durante um voo de parapente no Paquistão. Rodrigo era conhecido por suas expedições ao redor do mundo e por ter sido o primeiro brasileiro a escalar o monte Everest por três vezes. O acidente ocorreu próximo à montanha K2 e informações preliminares indicam problemas com o parapente. No velório de Rodrigo Raineri houve comoção entre amigos e familiares.

