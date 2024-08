Alívio para dores: faculdade oferece atendimento fisioterapêutico gratuito para grávidas, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h01 ) ‌



Para muitas gestantes, o alívio de dores e desconfortos típicos da gravidez pode estar mais perto do que elas imaginam, e o melhor, sem custo algum. Uma iniciativa de uma faculdade particular em Franca está transformando a vida de futuras mamães, com atendimento fisioterapêutico gratuito que pode fazer diferença na hora do parto.

*Reportagem exibida em 21/08/2024.

