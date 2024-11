Alívio na seca: Lagoa do Saibro enche após chuvas em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h43 ) twitter

A chuva dos últimos dias trouxe muitos transtornos, mas também produziu uma imagem esperada por muita gente: a Lagoa do Saibro, na Zona Leste, está cheia de novo. O lugar é ponto de recarga do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta e que abastece Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.

