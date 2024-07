Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Feijoadas, chocolate quente, mocotó… com a chegada do frio, é quase irresistível consumir esses alimentos que esquentam. Mas fique atento para manter uma alimentação saudável. Uma sugestão deliciosa é incluir os legumes no cardápio.

