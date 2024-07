Alimentação equilibrada é a principal dica para quem tem diabetes

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística estimam que aproximadamente 20 milhões de pessoas no país tem diabetes. Cerca de 90% a do tipo 2. Planejamento alimentar e exercícios físicos são fundamentais para controlar a doença.

