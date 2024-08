Alesp aprova programa de estágio remunerado para alunos do ensino médio da rede estadual Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h50 ) ‌



A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a criação de um programa de estágio remunerado destinado a alunos do ensino médio da rede estadual. O programa prevê a criação de bolsas mensais no valor de R$ 1.000. Para participar, o estudante deve ter 16 anos ou mais, estar matriculado na rede estadual e ter frequência efetiva nas aulas. A Secretaria de Educação vai firmar parcerias com empresas privadas que desejam receber esses estagiários. A medida deve beneficiar 5.000 estudantes.

