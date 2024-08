Alesc: pacotão de projetos do governo travam em comissões e plenário não vota matérias Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h36 ) ‌



A votação do pacotão de medidas fiscais do governador Jorginho em Santa Catarina acabou frustrada, com os projetos travando nas comissões e não sendo votados no plenário. Paulo Cesar está na Assembleia Legislativa para explicar o que aconteceu e as implicações desse impasse. Além disso, a votação dos projetos de incentivos fiscais e anistia a servidores está prevista para esta quarta-feira (07), na Alesc.

