Alesc Itinerante promove debates e celebra 190 anos da Assembleia 25/11/2024 - 20h05 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h19 )

O projeto Alesc Itinerante foi criado para celebrar os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com o objetivo de aproximar os deputados estaduais da população, o programa percorreu várias cidades catarinenses para debater demandas regionais e dar voz aos cidadãos. Nesta semana, Chapecó recebe a quinta e última edição do evento, marcando o encerramento dessa iniciativa histórica. O projeto reforça o compromisso da Assembleia em ouvir as comunidades e promover o diálogo direto com os parlamentares.

