Alesc Itinerante: Lages recebe a quarta edição do programa Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 11/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lages será sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina nesta terça e quarta-feira, 12 e 13 de novembro, com a realização da quarta edição do Alesc Itinerante. O evento conta com a presença de deputados e autoridades locais, abordando questões de interesse regional e promovendo o diálogo direto com a comunidade. Paulo Cesar traz mais detalhes sobre a programação e os objetivos da iniciativa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.