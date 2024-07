ALESC Itinerante desembarca nesta terça-feira em Criciúma para ouvir as demandas locais

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Acompanhe a chegada do projeto ALESC Itinerante em Criciúma, focado em ouvir as demandas da região sul de Santa Catarina. A repórter Rachel Schneider traz detalhes sobre as propostas que serão debatidas na sessão desta terça-feira (02), destacando a importância desse processo participativo para a comunidade local. Não perca as discussões sobre os temas que estão em pauta e como eles podem impactar positivamente a região.

