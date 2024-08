Alertas para rios em nível abaixo do ideal e previsão do tempo para esta semana em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 09h39 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h22 ) ‌



Santa Catarina enfrenta uma situação crítica com a maior quantidade de rios em níveis abaixo do ideal em 2024. No Grande Oeste, cinco rios estão em alerta, com Concórdia, Romelândia e Tangará enfrentando a condição mais grave de emergência. Concórdia e Rio das Antas também estão sob monitoramento. A previsão do tempo para esta sexta-feira (30) indica um aumento nas temperaturas, com picos acima de 30 graus, e o sol deve brilhar com menos interrupções das nuvens, especialmente nas regiões Oeste, Serra e Sul. Acompanhe as atualizações e fique atento às condições climáticas e ambientais na sua região.

