Alertas de vento forte e mar agitado: mudanças climáticas em SC
08/08/2024 - 20h47 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h32 )



Nesta sexta-feira (09), a frente fria que trouxe instabilidade para Santa Catarina se afastará do estado, mas muitas nuvens ainda estarão presentes em todas as regiões. Entre os planaltos e o litoral, há uma pequena chance de chuva fraca e isolada. A massa de ar seco e frio, de origem polar, continuará a influenciar o clima, mantendo as temperaturas baixas em todo o estado. Confira as atualizações com Cibelly Favero na Central do Tempo.

