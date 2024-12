Alerta na saúde: mortes por dengue batem recorde no RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/12/2024 - 09h54 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rio Grande do Sul vai encerrando o ano com um dado alarmante: as mortes causadas pela dengue bateram um recorde. Entre janeiro e novembro foram duzentos e oitenta e um óbitos pela doença. A maioria dos casos é de idosos. Mas a vacina já está disponível de graça para crianças e adolescentes, pelo SUS.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.