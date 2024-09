Alerta na saúde: aumenta o número de casos de doenças respiratórias Aclr|Do canal Record RS no YouTube 10/09/2024 - 10h43 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h43 ) ‌



Enquanto as emergências de hospitais estão superlotadas, o número de casos de doenças respiratórias graves já supera os do mesmo período do ano passado, em Porto Alegre. A recomendação é estar alerta para evitar o agravamento dos sintomas.

