Alerta: mortes provocadas por gripe aumentam 22% no RS



Alerta na saúde. As mortes causadas por gripe aumentaram em 22% no primeiro semestre do ano, em relação a 2023, no estado. A vacina continua sendo a melhor forma de prevenir que a doença se agrave.

