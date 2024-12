Alerta: governo de SC prepara medidas para combater o aumento de casos de dengue em 2024 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/12/2024 - 10h03 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h15 ) twitter

O governo de Santa Catarina se prepara para o aumento dos casos de dengue durante o verão, com medidas de prevenção e controle. O repórter Gabriel Prada traz uma atualização sobre a situação da doença no estado e as ações que estão sendo implementadas para evitar a disseminação do vírus. O diretor da DIVE/SC, João Fuck, também comenta sobre os esforços do governo no combate à dengue.

