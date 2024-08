Alerta de golpe: criminosos disfarçados furtam idosos em caixas eletrônicos de SP Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 18/08/2024 - 21h25 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h14 ) ‌



Imagens exclusivas revelam todos os detalhes de um golpe covarde que tem um alvo bem específico, idosos em caixas eletrônicos de São Paulo. Os criminosos usam até perucas no disfarce. A reportagem do Domingo Espetacular mostra como as vítimas são convencidas a entregar o acesso a conta bancária a um desconhecido.

