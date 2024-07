Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O fim de semana foi marcado pelo frio intenso em Santa Catarina, com São Joaquim registrando -7°C no domingo, a temperatura mais baixa do ano até agora. A massa de ar polar continua influenciando o estado, trazendo geada ampla e temperaturas negativas, especialmente durante as madrugadas e manhãs. Cibelly Favero traz mais detalhes sobre as condições climáticas atuais e o impacto na região.

