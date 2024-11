Alerta de chuvas intensas: Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba devem se preparar Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h46 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas que afetará várias cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Para esta quarta-feira, a previsão é de tempo instável, com possibilidade de precipitações a qualquer hora do dia. As áreas sob alerta devem estar preparadas para a chuva e ventos que podem atingir até 60 quilômetros por hora, além de volumes de até 50 milímetros.

As condições atmosféricas atuais são favoráveis à formação de chuvas, com uma grande nebulosidade atuando na região do Brasil Central. Assim, as cidades que compõem o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba devem se manter atentas às mudanças climáticas ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, Araxá deve registrar mínimas de 16 graus e máximas de 27 graus. Patos de Minas terá temperaturas variando até 28 graus, enquanto Araguari e Uberaba podem chegar a 30 graus. Em Patos de Minas e Uberlândia, a previsão indica um dia um pouco mais quente, com máximas de 32 graus. É aconselhável que os moradores evitem deixar roupas no varal e permaneçam atentos às orientações das autoridades locais.

