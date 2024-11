Alerta de chuvas intensas: ciclone extratropical e frente fria causam preocupação em Minas Gerais Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h55 ) twitter

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta sobre a chegada de um ciclope extratropical, que pode intensificar as chuvas em Minas Gerais. Tatiana Ribeiro detalha essa situação, que se agrava com a combinação de uma frente fria na região. Especialistas indicam que a frequência das chuvas nos últimos dias está associada ao movimento deste ciclope, que, embora não atue diretamente no estado, provoca a convergência de umidade e, consequentemente, tempo severo.

Os municípios da região Sul de Minas Gerais são os mais suscetíveis aos impactos, com previsão de tempestades severas entre hoje e sábado, especialmente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os acumulados de precipitação podem atingir até 50 milímetros, resultando em chuvas fortes e rajadas de vento.

Diante dessa previsão, a Defesa Civil recomenda que os mineiros se cadastrem no sistema de alertas via SMS, um serviço gratuito que não exige acesso à internet. Para receber atualizações meteorológicas, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP do local desejado para o número 40199.

Para esta quinta-feira, a expectativa é de chuvas a qualquer hora do dia, com máximas de 32 graus em Uberlândia e Araguari, 31 graus em Uberaba, 34 graus em Ituiutaba, 29 graus em Patos de Minas e temperaturas mais amenas, de 27 graus, em Araxá.

