Alerta de baixa umidade do ar: riscos à saúde em Joinville
22/08/2024 - 16h14 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h54 )



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo devido à baixa umidade do ar, afetando diversas regiões do país, incluindo Joinville. O repórter Edinei Wassoaski conversou com um médico para entender os riscos à saúde associados a esse fenômeno e como a população pode se proteger. Fique atento às recomendações e saiba como manter a saúde em dia durante esses períodos críticos.

