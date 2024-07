Alerta: cabos de energia irregulares podem causar incêndios

Alto contraste

A+

A-

Um alerta sobre a qualidade dos cabos de energia foi feito após casos de risco envolvendo produtos com substituição irregular do cobre por alumínio. Em São Paulo e no Piauí foram realizadas apreensões em fábricas e comércios que vendiam esses materiais. Testes demonstraram que cabos com alumínio não suportam sobrecargas como os feitos de cobre. A diferença entre os materiais pode ser identificada pela leveza do cabo irregular ao comparar pesos. O selo do Inmetro encontrado em alguns desses produtos está sendo questionado quanto à sua autenticidade. Medidas preventivas são recomendadas na hora da compra para evitar acidentes graves relacionados à má qualidade dos fios elétricos comercializados no mercado atualmente.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.