Além da diversão: a importância dos pets no desenvolvimento emocional e social das crianças

A convivência com pets em casa é muito mais do que diversão para as crianças. Estudos apontam que interagir com animais de estimação contribui para o desenvolvimento emocional, social e até cognitivo dos pequenos. Desde a promoção do senso de responsabilidade ao estímulo cerebral, os pets desempenham um papel importante na criação de vínculos afetivos e no desenvolvimento de habilidades sociais.

Ana Cláudia, mãe de Arthur, de nove anos, experimentou essa mudança de perto. Quando o menino ganhou duas companheiras de quatro patas – Pêpa, uma poodle de seis anos, e Ayla, uma husky siberiana adotada há três meses – a rotina familiar se transformou. Com as novas amigas, Arthur ganhou mais do que diversão: a interação com as cachorras trouxe mais movimento ao seu dia a dia, reforçando tanto o desenvolvimento físico quanto o social.

Segundo a pesquisa Radar Pet, em mais da metade dos lares brasileiros há cães ou gatos, evidenciando como esses animais se tornaram membros importantes das famílias. Minas Gerais, com cerca de 18 milhões de animais, tem destaque nesse cenário. A Sociedade Brasileira de Pediatria ressalta que a convivência com pets estimula as crianças a serem mais responsáveis, auxilia na sociabilização e contribui para o bem-estar geral.

Além dos dados, é perceptível que o amor e a interação com animais fortalecem os laços afetivos e proporcionam alegria. Crianças que crescem em contato com pets tendem a desenvolver empatia, habilidades comunicativas e confiança, mostrando que o vínculo vai muito além de um simples passatempo: é uma relação de aprendizado e carinho mútuo.

