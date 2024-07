Aclr |Do canal Canal An09 no YouTube

ALE NAVARRO, ZÉ E PIMENTA FALAM SOBRE AS PORSCHES LOTARAM INTERLAGOS PARA ÚLTIMA ETAPA!!! 07/12/22

O Programa Ultrapassagem de hoje está em ritmo de festa após o Brasil ganhar da Coreia e pelo próximo jogo com a Croácia...

Tivemos a grande final da Porsche em Interlagos que reuniu mais de 300 porsches no autódromo. Tivemos também os campeões da Turismo Nacional, e tudo que rolou no kart, com os grandes pilotos da Stock Car Gaetano Di Mauro.

