Alargamento da Baía da Babitonga: licitação pode ser autorizada pelo Ministério dos Portos em agosto



A partir do próximo mês, o Ministério dos Portos e Aeroportos deve autorizar a licitação para as obras de alargamento da Baía da Babitonga, localizada no litoral norte. A intervenção visa melhorar a capacidade e segurança do canal, crucial para a movimentação portuária da região. Danila Bernardes traz ao vivo todos os detalhes sobre essa importante decisão e o impacto esperado para o desenvolvimento regional. Confira.

