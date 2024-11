Alagamentos na Rondon Pacheco: uma tragédia que se repete em Uberlândia | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 08h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os alagamentos na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, seguem sendo um dos maiores desafios urbanos da cidade, com décadas de prejuízos materiais e, tragicamente, perda de vidas humanas. O episódio mais recente, ocorrido neste domingo, resultou na morte de uma jovem de 28 anos, reabrindo o debate sobre medidas para conter as inundações frequentes que afetam a principal via da cidade.

Nos últimos anos, ações foram anunciadas para mitigar o problema, incluindo a construção de quatro represas ao longo do Córrego Lagoinha, projetadas para reduzir o impacto das chuvas na avenida. Contudo, apenas uma das estruturas foi finalizada até o momento. Além disso, sensores instalados nas galerias pluviais permitem o acionamento de alertas luminosos para os motoristas, mas a eficácia dessas iniciativas ainda é limitada.

Especialistas em engenharia civil apontam que a ampliação das galerias subterrâneas da avenida e melhorias no sistema de drenagem urbana são passos cruciais, embora representem obras de grande complexidade e custo elevado. Para soluções de longo prazo, é essencial integrar projetos que aumentem a capacidade de escoamento das águas em toda a cidade, evitando a sobrecarga na Rondon Pacheco. As intervenções demandam investimentos significativos e planejamento contínuo, mas são fundamentais para evitar que tragédias como as recentes continuem a ocorrer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=z2Pcm-jS7pA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=tVbZAKxtKxE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=7fMpgM_v2VQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.