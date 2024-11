Ajude Isi: bebê tem perda de audição profunda nos dois ouvidos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 07/11/2024 - 16h41 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Isi nasceu no começo do ano em Itajaí. Na ocasião foi feito o teste da orelhinha e deu tudo normal, mas a rotina com a bebê passou a dar outros sinais. Confira a reportagem e saiba como ajudar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.