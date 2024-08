Ajuda: @velejadores.solidarios: grupo de velejadores constrói e doa camas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/08/2024 - 10h12 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de atuar nos resgates, fazer marmitas e ajudar as vítimas das enchentes, um grupo de velejadores decidiu continuar com os trabalhos de solidariedade. Há mais de um mês eles usam madeiras para construir camas e outros móveis para que as pessoas reconstruam suas casas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.