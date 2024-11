Ajuda: caminhoneiro precisa comprar próteses Aclr|Do canal Record RS no YouTube 13/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A família do caminhoneiro de Garibaldi, na serra, que ficou soterrado durante um deslizamento na BR-470, na Serra das Antas, em Veranópolis, iniciou uma campanha. Foi durante as enchentes de maio no estado. Ele teve que fazer amputação de uma perna e do pé e agora precisa colocar próteses.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.