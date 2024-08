Ajuda após as enchentes: Santa Catarina envia sementes para o Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h21 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h37 ) ‌



O governo de Santa Catarina deu um passo significativo para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar dos impactos das enchentes recentes. Foram enviadas caixas de sementes para apoiar a retomada das atividades agrícolas no estado gaúcho. Esta ação solidária visa proporcionar aos agricultores do Rio Grande do Sul os recursos necessários para replantar suas culturas e reestabelecer a produção agrícola local. O repórter Geovan Petry traz os detalhes ao vivo de Chapecó, destacando como esta iniciativa vai beneficiar os agricultores afetados e os esforços contínuos de cooperação entre os estados. O envio das sementes simboliza mais do que uma simples ajuda, representando a união e o apoio entre estados vizinhos em momentos de crise.

