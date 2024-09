'Água de girino': conheça a bebida da moda que promete ajudar no emagrecimento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/09/2024 - 12h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h10 ) ‌



A 'água de girino' se tornou uma nova tendência para emagrecimento. A bebida é feita com sementes de chia que, ao serem hidratadas em água, adquirem uma consistência gelatinosa. Especialistas afirmam que essa mistura pode ajudar na sensação de saciedade e no controle do apetite.

O nutrólogo André Veinert explica que as sementes incham em contato com a água e formam um gel no estômago, ocupando espaço e prolongando a sensação de saciedade. Ele recomenda o consumo da bebida cerca de uma hora antes das refeições principais.

