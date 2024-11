AGU vai à Justiça para que Enel pague R$ 1 bilhão a paulistanos Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h07 ) twitter

A Advocacia Geral da União (AGU) deve ingressar, nesta sexta-feira (8), com uma ação civil pública contra a distribuidora de energia Enel. O pedido é para que a empresa indenize os consumidores de São Paulo afetados pela falta de luz no mês passado, depois das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana. Cerca de 1,5 milhão de imóveis ficaram sem fornecimento de energia. A Enel terá que desembolsar cerca de R$ 1 bilhão. Para falar sobre o direito do consumidor, conversamos com o professor de Direito da FGV Rio, Gustavo Kloh.

