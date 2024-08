Agroenergia: o papel do etanol na transição energética do Brasil e do mundo Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 10/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar e do milho, deve colocar o Brasil na liderança da transição energética. A declaração foi feita pelo Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos. Segundo o secretário, a agroenergia vinda do etanol é a melhor solução na compensação de carbono.Hugo Cagno Filho, presidente da União Nacional da Bioenergia (Udop), traz mais detalhes do papel do etanol na transição energética do Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.