Agro Saúde e Cooperação - Produção de Vime em SC

Santa Catarina é o maior produtor de vime do Brasil. Somos fortes não só na produção, mas na transformação com a criação de peças de artesanato que ganham todas as regiões do país. É uma cultura que envolve tradição, talento, e um verdadeiro legado transmitido de geração para geração. É a atividade agrícola da sustentabilidade. Contribui com o meio ambiente, gera oportunidade, tem utilidade na fabricação de móveis e peças de decoração, e não gera lixo.

