Agro Saúde e Cooperação - Produção de Batatas em SC
21/07/2024 - 09h30



Santa Catarina é o 5º maior produtor de batatas do Brasil. O desenvolvimento de batata-semente abastece as lavouras locais e de vários estados do país. O clima catarinense favorece o desenvolvimento desse alimento que é um dos mais consumidor do mundo.

