Agro Saúde e Cooperação - Glauco Olinger e a Extensão Rural



O programa destaca a importância da pesquisa e da extensão rural em Santa Catarina. Exercidas pela Epagri, essas atividades apoiam os produtores rurais com conhecimento técnico e produtos alimentícios de qualidade, fortalecendo o agronegócio do estado. Tudo teve início com a iniciativa do agrônomo Glauco Olinger, que hoje é considerado o escritor mais longevo do Brasil, e que teve um papel essencial no desenvolvimento agropecuário catarinense.

