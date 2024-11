Agro Saúde e Cooperação - Criação de Cavalos Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 17/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 18/11/2024 - 01h22 ) twitter

O agro vai além da produção de alimentos. A equinocultura envolve milhões de pessoas que trabalham direta e indiretamente na área. É responsável por uma movimentação financeira bilionária envolvendo negócios na cidade e no campo. O programa mostra a utilização do cavalo em benefícios à saúde humana, por meio da equoterapia, na segurança pública, na criação de animais premiados, no turismo, no lazer e no esporte.

