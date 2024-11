Agro Saúde e Cooperação - Cooperativismo Catarinense Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 27/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h11 ) twitter

Neste episódio veja porque Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Um setor que representa uma parcela muito importante no PIB catarinense. Saiba quais os ramos atendidos e quais são os princípios do cooperativismo, que não está apenas no agronegócio. Ele faz parte do dia a dia da cidade e do campo, atuando em áreas fundamentais para a sociedade e para a economia.

