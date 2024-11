Agro Saúde e Cooperação - Capital da Ostra Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 14/10/2024 - 16h11 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa apresenta a pérola do litoral catarinense: a Ostra, e como foi possível Santa Catarina se transformar no maior produtor de moluscos do país. Veja a rotina dos maricultores, a gastronomia, os cuidados ambientais da atividade e um projeto de quatro estudantes que transforma as cascas de ostras em insumos para a construção civil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.