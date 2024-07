Aclr |Do canal NDTV RECORD no YouTube

O programa aborda o desenvolvimento das agroflorestas em Santa Catarina. A integração entre árvores nativas com cadeias rurais e urbanas produtivas, onde se reconhece a importância de todas as espécies para a saúde do solo, para equilíbrio do ecossistema e a preservação ambiental, com a produção de alimentos de forma sustentável.

