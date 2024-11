Agricultura, sociedades e desenvolvimento cultural | Capítulo 15 | Bicentenário da Imigração Alemã Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 31/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cultura alemã se espalhou pelas colônias em Santa Catarina e a riqueza dessa descendência germânica pode ser vista em diversas cidades do estado. Neste 15º episódio do especial Bicentenário da Imigração Alemã Luan visita diferentes cidades e conversa com representantes dessas culturas mostrando como a cultura alemã da era colonial segue viva até os dias de hoje.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.