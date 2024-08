Agricultura familiar: feira de produtos coloniais de tubarão começa nesta quinta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começa nesta quinta-feira (01) Feira de Produtos Coloniais de Tubarão, um evento que reúne produtores de várias cidades da região sul do Brasil. A feira promete uma ampla gama de produtos típicos da agricultura familiar, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir itens frescos e artesanais diretamente dos produtores. A repórter Rachel Schneider traz todos os detalhes sobre a programação do evento, destacando as atrações e as novidades que estarão disponíveis para o público.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.