Agressões e mordida: mulher tem traumatismo craniano após briga
06/12/2024 - 14h45 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h23 )

Uma briga entre duas mulheres, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, resultou com uma delas tendo traumatismo craniado e mordidas na perna. A outra sofreu agressão e mata leão, do homem envolvido também, na discussão. Uma delas era atual, a outra a ex. O motivo foi a maneira como, o pai e a madrasta, trataram a filha do casal de 3 anos.

