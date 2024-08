AGRESSÃO: HOMEM É DERRUBADO POR POLICIAIS MILITARES Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 13/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 12/08/2024

UM COMERCIANTE DENUNCIOU UMA ABORDAGEM POLICIAL QUE ACONTECEU NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA EM UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO SETOR REAL CONQUISTA. ELE DISSE QUE ESTAVA CONFRATERNIZANDO COM OS CLIENTES QUANDO OS PMS CHEGARAM E DERRUBARAM O HOMEM DE UMA GRADE ONDE ELE ESTAVA SENTADO.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

Publicidade

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.