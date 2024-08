Agosto: mês do desgosto? uma análise da crença popular Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 18h39 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A crença popular de que "agosto é o mês do desgosto" persiste há séculos, sendo transmitida de geração em geração. Essa associação negativa com o oitavo mês do ano é fruto de uma combinação de fatores culturais, históricos e supersticiosos, sem qualquer embasamento científico.

Apesar da falta de evidências, a crença em torno de agosto como um período de azar ou infelicidade ainda influencia o comportamento de muitas pessoas. Muitas evitam tomar decisões importantes, realizar eventos ou iniciar novos projetos nesse mês, temendo que a má sorte os acompanhe.

A origem dessa crença é complexa e envolve diversas interpretações. Algumas teorias associam agosto a períodos de grandes navegações, onde muitas embarcações partiram neste mês, deixando para trás entes queridos e gerando um sentimento de apreensão. Outras atribuem a fama negativa de agosto a fenômenos naturais, como o calor excessivo e as tempestades, que podem causar transtornos e dificuldades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=rUK19B5OZDg

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=xGuW-uoDaeE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9J8ZjygxCb8

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #crença #agosto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.