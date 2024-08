Agosto Dourado: mês de conscientização da importância do aleitamento materno Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 10h07 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h51 ) ‌



O mês de agosto marca o início da campanha Agosto Dourado, uma iniciativa que visa conscientizar sobre a importância da amamentação para a saúde dos bebês e mães. Durante todo o mês, serão realizadas ações e eventos para promover os benefícios do aleitamento materno e apoiar as mães em seu papel crucial. O repórter Moisés Stuker traz todas as informações ao vivo, com a participação de Cristiana Menezes, coordenadora do banco de leite humano de Blumenau. Não perca a cobertura completa desta campanha vital para a saúde infantil e materna.

