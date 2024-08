Agosto Branco: foco no combate ao tabagismo e aos cigarros eletrônicos | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/08/2024 - 15h48 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h52 ) ‌



Agosto é tradicionalmente dedicado à conscientização sobre os perigos do tabagismo, com a campanha Agosto Branco. Neste ano, o foco se estende aos cigarros eletrônicos, que têm apresentado um aumento significativo no consumo, especialmente entre os jovens.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, entre 2023 e 2025, cerca de 32.560 novos casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados por ano no Brasil. A maior parte desses casos está diretamente ligada ao tabagismo, tanto o convencional quanto o eletrônico. As campanhas como o Agosto Branco são fundamentais para informar a população sobre os riscos do fumo e incentivar a busca por alternativas para abandonar o vício.

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) revelou um dado alarmante: cerca de um quarto dos brasileiros entre 18 e 24 anos já experimentou o cigarro eletrônico. Essa estatística demonstra a necessidade urgente de ações para prevenir o consumo desse produto entre os jovens e desmistificar a ideia de que ele seja menos prejudicial que o cigarro tradicional.

Para pessoas com idade entre 55 e 70 anos que fumam, a recomendação é realizar uma tomografia computadorizada de baixa dose do tórax anualmente. Esse exame permite detectar lesões pulmonares em estágios iniciais, aumentando as chances de cura. Além disso, é fundamental buscar orientação médica para discutir as melhores opções de tratamento para o tabagismo e interromper o vício.

