Agora: vazamento de água complica trânsito no centro de Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 08h34 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grande vazamento de água está causando transtornos no trânsito na região central de Florianópolis nesta manhã. A situação tem gerado congestionamento e atrasos para os motoristas que trafegam pela área. O repórter Gabriel Prada está no local e traz as últimas atualizações sobre o ocorrido. As autoridades já foram acionadas para solucionar o problema.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.